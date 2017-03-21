Замглаву Меджлиса Умерова лишили адвоката

Правозащитника Николая Полозова перевели в статус свидетеля по делу его бывшего подзащитного.

Адвокат Полозов из защитника переведен в свидетели по "делу Умерова" Адвокат заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова не сможет представлять его интересы в суде, так как вынужден выступить в роли свидетеля по этому делу, сообщил сам Николай Полозов в комментарии QirimInfo.

"Меня, видимо, включат в список свидетелей. Они зря это сделали. Я расскажу все: и как меня похищали, и какое давление оказывали", - прокомментировал свою позицию правозащитник.

Он также планирует обжаловать решение подконтрольного оккупационным "властям" Крыма "суда" в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

"Я жду, когда мне из Киевского суда отдадут копию Апелляционного, тогда можно будет подать кассацию, и обратится в Европейский суд. Плюс мною подана жалоба на действия следователя, она еще не рассмотрена", - отметил Николай Полозов.

По словам правозащитника, расследование по делу его клиента уже завершено и в ближайшие дни должно быть передано в "прокуратуру" аннексированного полуострова.

"С учетом всех обстоятельств, думаю, это будет либо условный срок, либо штраф. Если условно - им удобнее, потому что он должен ходить каждый месяц отмечаться и будет под контролем", - добавил адвокат.

Полозов, представляющий в российском суде интересы крымских татар Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза, ранее сообщал, что его могут похитить сотрудники ФСБ РФ.

Адвокат также заявлял о том, что может попасть под уголовное преследование в Крыму. Ему инкриминировали оскорбление представителя власти и неуважение к суду.

25 января сотрудники ФСБ РФ задержали в оккупированном Симферополе адвоката Николая Полозова, чтобы допросить его в качестве свидетеля по делу его подзащитного Ильми Умерова. Позже Полозов был выпущен из здания УБСФ.

По материалам: krymsos.com