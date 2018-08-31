Замглавы администрации президента Дмитрий Шимкив ушел в отставку

Топ-чиновник, занимающий должность заместителя руководителя АП Петра Порошенко по вопросам проведения административных, социальных и экономических реформ, в пятницу, 31 августа, объявит о своей отставке.

По данным источников "Апострофа", на сегодняшней пресс-конференции чиновник объявит о том, что покидает должность.

С чем связано увольнение Шимкива с поста, пока не ясно.

Как известно, Дмитрий Шимкив был назначен заместителем главы администрации президента в июле 2014-го. На госслужбу он пришел с должности генерального директора компании "Майкрософт Украина".

В год назначения Шимкив стал секретарем консультативно-совещательного органа по разработке Стратегии устойчивого развития "Украина-2020". Во время обсуждения этого документа в "Киево-Могилянской академии" чиновник заявил, что к 2020-му ВВП на душу населения в Украине достигнет показателя в 15,9 тысяч долларов в год.

Напомним, недавно из АП уволили другого замглавы - Ростислава Павленко. Он покинул пост, как утверждают источники, из-за того, что озвучил не состоявшуюся дату предоставления Томоса украинской церкви.

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