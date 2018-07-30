Замглавы АП Павленко сменил Горбулина на посту директора Национального института стратегических исследований

Президент Украины Петр Порошенко назначил заместителя главы администрации президента Ростислава Павленко директором Национального института стратегических исследований.

"Назначить Павленко Ростислава Николаевича директором Национального института стратегических исследований", - говорится в указе главы государства No221/2018 от 30 июля.

Другим указом президент уволил с должности директора этого Института Владимира Горбулина.

"Уволить Горбулина Владимира Павловича с должности директора Национального института стратегических исследований в связи с переходом на работу в Национальную академию наук Украины", - говорится в документе.

Кроме того, еще одним указом П.Порошенко уволил Р.Павленко с должности замглавы АП (в связи с переходом на другую работу).

Р.Павленко, 1976 г.р., стал замглавы АП в конце 2014 года. Народный депутат Украины VII и VIII созывов.

Национальный институт стратегических исследований создан указом президента Украины от 4 марта 1992 года. Указом от 16 декабря 2002 года Институт подчинен президенту Украины, определен базовым научно-исследовательским учреждением аналитико-прогнозного сопровождения деятельности главы государства.