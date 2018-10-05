Замглавы ФСИН говорит о прекращении Сенцовым голодовки

Осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов прекратил голодовку, которую соблюдал с середины мая, сообщил заместитель директора ФСИН Валерий Максименко.

"Да, он прекратил голодовку. Лучшие диетологи Москвы разработали для него специальную диету для вывода его из голодовки", - сказал В.Максименко в пятницу "Интерфаксу", отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее о прекращении О.Сенцовым голодовки сообщили некоторые СМИ.

"Я благодарю всех, кто принимал участие и наших (ФСИН - ИФ) врачей и врачей лабытнангской больницы и адвокатов, которые подсказали ему, что надо жить, что жизнь продолжается. Окончательно его уговорили наши врачи, наши специалисты. И он выбрал жизнь", - сказал В.Максименко.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. В РФ его обвинили в создании на территории Крыма террористического сообщества. О.Сенцов все обвинения отрицает.

14 мая 2018 года О.Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ.