Замглавы ГПУ Матиос заявил о двух попытках покушения на него и его детей

Заместитель генерального прокурора, главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил о двух попытках покушения на него и его детей. Об этом он рассказал на слушаниях в комитете Верховной Рады по вопросам противодействия и предотвращения коррупции, сообщает "Эспрессо". "В отношении меня генеральным прокурором вынесено постановление об обеспечении безопасности лица. Посягательство на моих детей, с которыми я не проживаю уже 10 лет подряд, две попытки покушений, постоянное шельмование в коммерческих средствах массовой информации", - отметил замглавы ГПУ. При этом Матиос, отказался рассказать дополнительные подробности ситуации с безопасностью своих детей. В этой связи главный военный прокурор выступил против открытого доступа к е-декларациям отдельных военных прокуроров, работающих в зоне АТО. Он подчеркнул, что есть случаи похищения их родственников. При этом, по словам Матиоса, государство не имеет ресурса для охраны таких военных прокуроров. Напомним, в апреле Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) объяснило изъятие из публичного реестра е-деклараций прокуроров. "Декларации ряда должностных лиц военной прокуратуры были изъяты из Реестра е-деклараций на основании соответствующего решения о применении специальных мер обеспечения безопасности", - сообщали в НАПК.

