Заммэра Киева Прокопив подал в отставку

Заместитель мэра Киева Виталия Кличко и секретарь Киевсовета Владимир Прокопив написал заявление об отставке в связи с тем, что решил возглавить партию "Европейская солидарность" в горсовете. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня принял решение, что поведу команду "Европейской солидарности" в столичный парламент. Решение возглавить партию в Киеве делает невозможной мою дальнейшую работу на должности секретаря Киевсовета. Поэтому сегодня написал заявление о прекращении полномочий секретаря Киевского городского совета", - говорится в сообщении.

Прокопив также выразил надежду на то, что на должность секретаря будет назначен молодой и прогрессивный человек, который "отбросит свои политические предпочтения и сосредоточится на объединении представителей разных партий для принятия важных для киевлян решений".

Напомним, что Владимир Прокопив был избран в Киевсовет в мае 2015 года, где возглавил постоянную комиссию по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования, но 25 октября того же года в результате местных выборов он вновь стал депутатом от партии "Блок Петра Порошенко". Позже, 1 декабря, он был вновь избран секретарем нового состава Киевсовета.

На прошлой неделе Офис президента обратился к Кабинету министров с просьбой внести представление на увольнение Виталия Кличко с занимаемой им должности главы Киевской городской государственной администрации.