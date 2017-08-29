"Замораживая" Гонтареву? Кандидатуры на должность главы НБУ могут не набрать достаточного количества голосов

Кандидатуры на должность нового председателя Национального банка могут не набрать достаточного количества голосов в Верховной Раде (ВР). Об этом сегодня после закрытого заседания комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны сообщил его секретарь, нардеп из фракции БПП Иван Винник, передает корреспондент РБК-Украина.

"Вероятно, будут внесены какие-то кандидатуры, вероятно, голосование не наберет необходимого количества голосов потому, что любое назначение сегодня слишком политизированное", - заявил Винник.

Народный депутат также отметил, что ему не известны фамилии вероятных кандидатов на должности руководителя Нацбанка Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко внесет на рассмотрение Верховной Рады кандидатуру на пост главы Национального банка до конца сентября 2017 года.

"До конца сентября президент внесет на рассмотрение Верховной Рады кандидатуру председателя Нацбанка Украины. Эта кандидатура есть, два человека. Банкиры", - заявила представитель президента в парламенте Ирина Луценко.