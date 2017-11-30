Зампредседателя Госмиграционной службы Пихомова: Я абсолютно самостоятельно обратилась в СБУ. Я буду отвечать за свои слова

Первый заместитель председателя Государственной миграционной службы Украины Дина Пимахова заявила, что самостоятельно подала заявление в Службу безопасности Украины о попытке дать ей взятку. Об этом она заявила на брифинге 30 ноября, передает корреспондент "ГОРДОН".

Пихомова рассказала, что несколько месяцев назад познакомилась с человеком, который представился представителем арабского инвестиционного фонда "Мобадала" Сергеем Титенковым. По ее словам, затем он постоянно пытался завязать с ней приятельские отношения.

Чиновница Госмиграционной службы сообщила, что мужчина регулярно задавал ей личные вопросы, например: "Может, нужен транспорт, может, нужны деньги?" По словам Пихомовой, он знал, что она одна воспитывает двоих детей и предлагал помощь.

Зампредседателя Государственной миграционной службы Украины добавила, что этот человек на протяжении нескольких месяцев общения предлагал ей решить ряд вопросов, связанных с "незаконной легализацией иностранных граждан на территории Украины", но она отказывалась.

Пимахова также рассказала, что он намекал ей на "вознаграждение", но она ответила отрицательно. Тогда мужчина сообщил, что обратится к другому сотруднику Госмигнационной службы. "После этого я абсолютно самостоятельно, абсолютно инициативно обратилась в Службу безопасности Украины с соответствующим заявлением о том, что мне как заместителю председателя Государственной миграционной службы предложена взятка представителем иностранной инвестиционной компании... за незаконное содействие в решении вопросов легализации иностранных граждан ", - добавила Пимахова.

По ее словам, в дальнейшем ее встречи с Титенковым на протяжении нескольких месяцев осуществлялись уже под контролем СБУ и Генеральной прокуратуры Украины.

"В результате такое спецоперации на основании рассмотрения моего заявления 29 ноября... СБУ вместе с ГПУ задержала Сергея Титенкова при попытке передать мне взятку в размере $15 тыс. В момепнт задержания мне стало известно, что у него были изъяты специальные технические средства... а также мне стало известно, что он имеет другие данные на имя Сергей Боярский... а также является агентом или имеет отношении к Национальному Антикоррупционому бюро Украины", - рассказала Пихомова.

Она снова подчеркнула, что обращалась в СБУ самостоятельно. "Я буду отвечать за свои слова... Я подавала заявление, как законопослушный гражданин", - добавила чиновница.

29 ноября в пресс-службе Госмиграционной службы сообщили, что при попытке передачи взятки в $15 тыс. первому заместителю председателя Государственной миграционной службы Дине Пимаховой СБУ задержала агента НАБУ.

ТСН со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах проинформировала, что СБУ совместно с прокурорами Генпрокуратуры проводили обыски у агентов НАБУ.

В НАБУ заявили, что ГПУ и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию Национального антикоррупционного бюро, направленную на выявление участников организованной преступной группировки в Государственной миграционной службе Украины и назвали такие действия правоохранителей "диверсией".