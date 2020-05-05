Заочний арешт Януковича дасть змогу розпочати процедуру екстрадиції

Рішення Печерського районного суду Києва від 4 травня про обрання екс- президенту України Віктору Януковичу запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в кримінальному провадженні за фактом захоплення державної влади дає право стороні обвинувачення розпочати стосовно Януковича процедуру екстрадиції, повідомляється на сайті Офісу генерального прокурора України у вівторок.

Прокурори також звертатимуться до суду за дозволом на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia), йдеться у повідомленні.

В Офісі генпрокурора зазначають, що в зазначеному кримінальному провадженні від 7 листопада 2017 року за ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу України (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) розслідуються обставини захоплення Януковичем у вересні-жовтні 2010 року державної влади шляхом вчинення дій, спрямованих на незаконне збільшення обсягу його владних повноважень, як президента України.

Зокрема, ці владні повноваження відносилися до повноважень законодавчої та виконавчої влади, унаслідок повернення в неконституційний спосіб дії Конституції України від 28 червня 1996 року, до якої законом "Про внесення змін до Конституції України" від 8 грудня 2004 року No2222-IV були внесені зміни, йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Печерський районний суд міста Києва за клопотанням Офісу генпрокурора у понеділок обрав запобіжний захід Януковичу у вигляді заочного арешту у справі про зміни до Конституції з метою захоплення влади.

У 2010 році Конституційний Суд України повернув країну до президентсько- парламентської форми правління, повернувши президенту частину втрачених повноважень. Рішення КС, по суті, ввело в дію Конституцію 1996 року. 1 жовтня 2010 року текст "нової Конституції" було опубліковано у спецвипуску бюлетеня "Офіційний вісник України".

Через декілька років департамент спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України розпочав досудове розслідування про конституційний переворот в Україні в 2010 році. 1 вересня 2017 року колишньому міністру юстиції України Олександру Лавриновичу було повідомлено про підозру у цьому провадженні в скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч.2 ст.27, ч.1 ст.109 КК.

6 вересня 2017 року генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що екс- президенту України Януковичу та екс-міністру юстиції Лавриновичу повідомлено про підозру у захопленні разом з іншими особами державної влади в Україні шляхом конституційного перевороту в 2010 році. Зокрема, Лавриновича підозрюють в організації незаконної, без рішення Верховної Ради України, зміни до чинної Конституції України за допомогою внесення до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів тексту Конституції України в редакції 1996 року та його офіційного опублікування.