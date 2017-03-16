Запорожский губернатор прокомментировал обыски НАБУ

Сегодня, 16 марта, представители Национального антикоррупционного бюро Украины проводили обыски в помещении Запорожской облгосадминистрации.

По словам губернатора Константин Брыли, в регионе сегодня проходят 5 обысков. Они связаны с уголовным производством по факту использования должностными лицами Госгеокадастра и ОГА служебного положения с целью получения неправомерной выгоды.

Ранее IPnews сообщал, о начальнике патронатной службы в Запорожской ОГА Юлии Савченко и о бизнесе ее мужа. В частности, о созданном им летом 2016 фермерское предприятия"Агроленд", которое получило десятки гектаров земли Запорожского района.