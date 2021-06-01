Запрошую Подоляка і Єрмака поговорити і про мої дії, і про переговори глави ОП із Джуліані - Луценко

Зе-команда давно освоїла нехитрий прийом: якщо у них явний провал, вони організовують хайп із "папередніками".

У середині червня вже стане неможливим приховати два глобальні провали міжнародної діяльності української "кварталократії": Україна вперше за останні роки не запрошена на саміт НАТО і не отримає ПДЧ. Ми знову залишаємося сам на сам з агресором. Американські санкції з "Північного потоку - 2" зняті. Це означає глобальну загрозу енергетичній безпеці України і фактичне заморожування глобального антипутінського фронту, створеного у 2014 році.

Спочатку президент Зеленський оголосив це провалом політики президента Байдена. Після деякої виховної роботи прийшлося знайти іншого крайнього.

Тож учора радник глави ОП Подоляк заявив, що винен Луценко, який 3,5 року тому "втягнув Україну" у протистояння Трампа і Джуліані з Байденом. Причому так сильно втягнув, що ні новий президент Зеленський, ні два його уряди і два його генпрокурори вже два роки витягнути не можуть.

Подоляк закликає мене розповісти все про цю історію. Я вже не раз це робив. Але - окей.

Запрошую в цей або наступний четвер на передачу "Прямим текстом з Ю. Луценком" на "5 каналі" пана Подоляка разом із його шефом паном Єрмаком.

Там у відкритому ефірі поговоримо і про мої дії, і про широко відомі у США стенограми переговорів пана Єрмака з паном Джуліані, результатом яких стало порушення у 2020 році кримінального провадження, по суті, проти кандидата у президенти Байдена.

Поговоримо предметно.

Джерело: Юрій Луценко / Facebook