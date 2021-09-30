Запуск відставки Разумкова ініціював Арахамія - Никифоров

У президента Володимира Зеленського і спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова нормальні робочі відносини. Запуск відставки Разумкова - ініціатива голови фракції Слуги народу Давида Арахамії.

Про це заявив прессекретар президента Сергій Никифоров у коментарі телеканалу Україна 24.

"Я знаю, що вони спілкуються. Відносини у них нормальні, робочі. Кожен виконує свою функцію", - сказав Никифоров.

За словами речника президента, запуск відставки голови парламенту - це ініціатива Арахамії.

"Це ініціатива пана Давида Арахамії. Власне це у нього можна запитати про його мотиви щодо того, чому він ці списки на підписи запросив у голови Верховної Ради", - заявив спікер Зеленського.

Конфлікт між керівництвом фракції СН і спікером парламенту виник через законопроєкт про олігархів. На думку керівництва СН, Разумков навмисне намагався його "збити". На "Свободі слова з Савіком Шустером" Разумков підтвердив, що ходять чутки про його можливу відставку, але сказав, що йти не збирається. Також в ефірі програми Арахамія і Стефанчук прилюдно посварилися з Разумковим через закон про олігархів. Сьогодні, 30 вересня, стало відомо, що Арахамія запросив підписні листи для відкликання Разумкова з посади. За регламентом Верховної Ради, щоб відкликати спікера, потрібно зібрати не менше 150 підписів нардепів. А для відсторонення його від посади потрібно 226 голосів нардепів.