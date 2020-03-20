Зараження Шахова коронавірусом не вплине на роботу Ради - Разумков

Рада продовжить свою роботу незважаючи на те, що народний депутат Сергій Шахов захворів коронавірусом.

Про це повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков в інтерв'ю Інтерфакс- Україна.

За його словами, інфікування нардепа коронавірусом на роботу самого парламенту не вплине. Він також запевнив, що попри карантин, Верховна рада продовжує роботу по розробці нових законопроєктів у комітетах.

"Ми дійсно перейшли до режиму роботи в комітетах. Це не означає якого карантину, закриття або переоблік Верховної ради, ми працюємо в нормальному режимі, в такому, як працювали раніше. Єдине - зменшуємо кількість людей, які збираються в одному приміщенні для того, щоб скоротити ризики зараження, захворювання. За цим принципом живе вся країна. Верховна оада працює, комітети працюють, я на робочому місці вчора, сьогодні, завтра, післязавтра, сподіваюся, що стільки, скільки буду працювати - стільки і перебуватиму на робочому місці, - заявив Разумков.

Нагадаємо, Шахов впевнений, що заразився коронавірусом в Україні.

Також відзначимо, парламентарії, які контактували з Шаховим пішли в самоізоляцію.