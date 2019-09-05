Зарплата Богдана в августе была выше, чем у Зеленского

Андрей Богдан и его заместители в минувшем месяце (в августе) получили свою первую зарплату работая в Офисе президента. Она оказалась выше, чем у главы государства. Об этом говорится в ответе Государственного управления делами (ГУД) на запрос Українських новин.

Так, президент страны Владимир Зеленский получил в августе зарплату в размере должностного оклада - 28 000 грн. Надбавок, премий и т.п.

президенту не было установлено, сообщили в ГУД.

Из этой суммы выплачено 5 460 грн налогов и сборов, "чистыми" Зеленский получил 22 540 грн.

Зарплата главы Офиса президента Андрея Богдана за август составила 39 874 грн. В том числе должностной оклад - 16 919 грн, надбавка за выслугу лет - 4 568 грн, надбавка за работу в условиях режимных ограничений - 2 743 грн, за интенсивность труда - 8 743 грн и другие выплаты (за период служебных командировок, премия, индексация денежных доходов) - 6 901 грн.

Из заместителей руководителя Офиса выше всего зарплата за август была у Руслана Рябошапки - 37 644 грн. Алексей Гончарук и Юрий Костюк получили в августе 32 399 и 31 724 грн соответственно.

Самые низкие зарплаты среди руководства Офиса президента в августе получили Кирилл Тимошенко - 26 407 грн и первый заместитель Сергей Трофимов - 25 716 грн.

Напомним, 1 августа ряд авторитетных изданий и информационных агентств распространили новость о написанном главой Офиса президента Андреем Богданом заявлением об отставке по собственному желанию. По данным ZN.UA, фотокопию журналистам разослал заместитель Богдана Кирилл Тимошенко.

Однако позже стало известно, что глава Офиса президента Украины Андрей Богдан и другие члены команды президента Владимира Зеленского заявления об увольнении официально не регистрировали. По материалам: Українські новини /