Зарплата Гройсмана в марте составила свыше 36 тыс. гривен

Премьер уплатил немногим более 7 тыс. грн налогов и отчислений

Заработная плата премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в марте 2017 года составила 36 тыс. 173,65 грн.

Об этом говорится в статье 112.ua "Год Кабмину Гройсмана: Сколько за свой труд получают украинские министры".

Согласно информации, представленной в Департаменте информации и коммуникаций правительства, на руки премьер получил 29 тыс. 119,79 грн.

"Должностной оклад Гройсмана составляет 17 тыс. 272,73 грн, надбавка за выслугу лет - 5,7 тыс. грн, за интенсивность работы - 7 тыс. 772,73 грн, индексация дохода - 75,2 грн, зарплата за время командировки - 5 тыс. 352,99 грн. Сумма удержанных налогов в марте составила 7 тыс. 053,86 грн (налог на доход физлиц - 6 тыс. 511,26 грн и военный сбор - 542,6 грн)", - говорится в материале.

Ранее мы уже писали о заработных платах высокопоставленных украинских чиновников. По следующим ссылкам можно прочитать о том, сколько зарабатывают руководители отечественных силовых органов, мэры украинских городов, председатели антикоррупционных органов, а также высокопоставленные украинские судьи.