Засідання ТКГ: Гризлов звинуватив Україну у зриві обміну полоненими

Повпред РФ в Тристоронньої контактній групі з врегулювання конфлікту на сході України Борис Гризлов заявив, що українська сторона нібито відмовилася від процесу обміну полоненими з терористами "ДНР" і "ЛНР"

"Під час сьогоднішньої конференції Київ відмовився від узгоджених раніше домовленостей щодо складання списків на обмін відповідно до чотирьох категоріями утримуваних осіб", - сказав Гризлов за підсумками засідання Контактної групи 8 липня, передає "Інтерфакс".

За його словами, це суттєво загальмує процес обміну і звільнення.

"При цьому Київ заявив відмову від своєї власної, представленої раніше ініціативи щодо формату складання списків. Буквально в ході засідання київська делегація заявила, що вона хоче ще дві категорії", - сказав Гризлов.

Відзначимо, що останній на цей момент обмін полоненими з так званими "ДНР" і "ЛНР" відбувся 16 квітня, в результаті якого з окупованих територій Донбасу повернулися 20 громадян.