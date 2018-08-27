Заседание по мере пресечения Савченко перенесли на 29 августа

Шевченковский районный суд города Киева перенес на 29 августа судебное заседание по продлению меры пресечения позафракционному народному депутату Надежде Савченко, которую подозревают в подготовке терактов и государственной измене. Соответствующее решение принято в связи с отсутствием Надежды Савченко на заседании суда. Об этом сообщил "Укринформ".

Указано, что адвокат Савченко объяснил ее отсутствие тем, что его подзащитная имела намерение присутствовать на заседании Апелляционного суда Киева, которое должно было состояться в понедельник в 12 часов.

В связи с этим Шевченковский суд принял ходатайство Генеральной прокуратуры перенести заседание по продлению меры пресечения Савченко на 29 августа. Судебное заседание должно начаться в 16:30.

Ранее, Апелляционный суд Киева оставил Надежду Савченко под арестом до 7 сентября. Кроме того, суд отклонил ходатайство о взятии депутата на поруки.

Напомним, 22 марта Верховная Рада лишила Надежду Савченко депутатской неприкосновенности, а также одобрила ее задержание и арест. В тот же день генпрокурор Юрий Луценко вручил Савченко сообщение о подозрении, позже ее задержали. По словам Луценко, у следствия есть доказательства участия представителей России в содействии Савченко и главе "Офицерского корпуса" Владимиру Рубану в подготовке переворота.

23 марта суд избрал Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

В случае доказательства инкриминируемой вины Надежде Савченко грозит 15 лет заключения или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

По материалам: Укринформ