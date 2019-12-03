Заседание СНБО при участии Зеленского состоится завтра - Офис Президента

Заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины при участии Президента Владимира Зеленского перед встречей в "нормандском формате" состоится в среду, 4 декабря.

Об этом корреспонденту УНН сообщили в Офисе Президента Украины.

"Сегодня состоится рабочая встречи, а завтра - СНБО при участии Президента", - сообщили в ОПУ.

Отметим, ранее сегодня, 3 декабря, министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о намерении Президента созвать заседание СНБО.

Напомним, "нормандская" встреча запланирована на 9 декабря в Париже. Во встрече примут участие лидеры четырех стран: Украины, России, Франции и Германии. Ожидается первая встреча Президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.

Последний раз встреча в "нормандском формате" на уровне глав государств состоялась 19 октября 2016 года в Берлине.