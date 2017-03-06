Защита Насирова пытается любыми способами вывезти подозреваемого из здания суда - Найем

Адвокаты главы ГФС Романа Насирова хотят, чтобы ходатайство об отводе судьи рассматривалось в здании Апелляционного суда Киева, а не Соломенского, утверждает нардеп от БПП Мустафа Найем.

Защита главы Государственной фискальной службы Романа Насирова пытается перенести заседание из здания Соломенского суда в Апелляционный суд Киева.Об этом сообщил народный депутат от Блока Петра Порошенко Мустафа Найем в Facebook.

"Предварительно вчера ночью адвокаты утверждали, что Роман Насиров согласен, чтобы оба заседания - и по отводу, и по самому делу - прошли в здании Соломенского суда. Но теперь адвокаты и защита пытаются продумать любые варианты, чтобы заседание провести в Апелляционном суде", - пишет Найем.

Свои намерения адвокаты объясняют тем, что в Апелляционном зале более вместительный зал заседаний, а также есть экран, который нужен защите для демонстрации видеоматериалов.

"В действительности цель защиты - любыми способами вывезти подозреваемого из здания суда. Есть ощущение, что будут пробовать прорваться как угодно. Учитывая настроения людей вокруг здания, не думаю, что это мудрое решение. Если, конечно, не вмешаются сторонние силы в виде частной охраны или правоохранительных органов", - добавил Найем.

Вернулся в суд. Заседание назначено на 10:30. Процедура такая: сначала рассматривается отвод судьи (рассматривает судья Букина); если отвод удовлетворят, будет назначен новый судья по делу; если нет - дело продолжит судья Бобровник.

Предварительно вчера ночью адвокаты утверждали, что Роман Насиров согласен, чтобы оба заседания - и по отводу и по самому делу - прошло в здании Соломенского суда. Но теперь адвокаты и защита пытаются продумать любые варианты, чтобы заседание провести в апелляционном суде. Объясняют тем, что, мол тут маленький зал (впервые на своей практике встречаю такую заботу о присутствующих в зале со стороны адвокатов); другой аргумент - защите нужен экран, чтобы демонстрировать видеоматериалы.

В действительности цель защиты любыми способами вывезти подозреваемого из здания суда. Есть ощущение, что будут пробовать прорваться как угодно. Учитывая настроения людей вокруг здания, не думаю, что это мудрое решение. Если конечно не вмешаются сторонние силы в виде частной охраны или правоохранительных органов.

Было бы хорошо, если бы нас тут было как можно больше..

https://www.facebook.com/Mustafanayyem/posts/10209138695610559

Рассмотрение ходатайства защиты Насирова об отводе судьи должно было начаться в Соломенском суде в 10.30.

2 марта в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) сообщили, что Насиров задержан в столичной клинике "Феофания", с ним проводились следственные действия в рамках дела беглого нардепа из группы "Воля народа" Александра Онищенко. В этот же день медики сообщили, что у Насирова инфаркт миокарда.

В НАБУ сообщили, что 2 марта смогли вручить Насирову подозрение в злоупотреблении служебным положением. В антикоррупционной прокуратуре считают, что его действия нанесли государству ущерб в 2 млрд грн.

Слушания по избранию главе ГФС меры пресечения начались вечером 4 марта и продолжились 5 марта. В ходе судебного заседания адвокаты Насирова заявили ходатайство об отводе следственного судьи Александра Бобровника. Суд объявил перерыв.

В знак протеста против затягивания дела Насирова под стенами Соломенского райсуда Киева начали собираться активисты.