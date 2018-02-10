Защита обжалует решение суда об аресте экс-нардепа Шепелева

Адвокаты будут подавать апелляцию на решение Печерского райсуда Киева о взятии под стражу бывшего народного депутата Александра Шепелева. Об этом заявил адвокат Денис Аникин, передает "Униан".

"Мы будем подавать апелляцию, считаем решение суда абсолютно незаконным, необоснованным. Мы это доказывали в суде. Мы считаем это давлением со стороны военной прокуратуры", - подчеркнул Аникин.

"Мы обосновывали свои доводы соответствующими документами, которые суд фактически не принял во внимание", - добавил адвокат. Он утверждает, что дело имеет все признаки политического преследования. Аникин отметил, что суд не принял доводы стороны защиты о необоснованности подозрения и о недопустимости доказательств прокуратуры.

Как сообщалось, Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения бывшему народному депутату Александру Шепелеву в виде содержания под стражей до 8 апреля 2018 года. Шепелев был задержан накануне. Он является фигурантом ряда уголовных дел.