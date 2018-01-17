Защита просит дать возможность Януковичу явиться на допрос свидетелей

Адвокат в суде по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича подал ходатайство о том, чтобы предоставить подзащитному возможность присутствовать при допросе свидетелей. Об этом в зале суда заявил адвокат Виталий Сердюк, передает корреспондент РБК-Украина.

Судья постановил добавить ходатайство к материалам дела и еще раз подчеркнул, что у Януковича такая можливвсть есть.

"Януковичу предоставлена возможность присутствовать в судебном заседании, в том числе в формате видеоконференции. Судом были предоставлены письма по этому поводу. Однако, на видеоконференцсвязь Янукович не вышел", - сказал судья Владислав Девятко.

Ранее адвокат уже заявлял об отсутствии у Януковича возможности участвовать в судебном заседании.

Напомним, ранее заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин сообщил, что решение Краматорского суда о конфискации 1,5 млрд гривен окружения Януковича засекретили в интересах следствия.