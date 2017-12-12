Защита Саакашвили о допросе в ГПУ: сделаем все в рамках закона

Сторона защиты экс-губернатора Одесской области Саакашвили заявляет об осведомленности о вызове на допрос в ГПУ 18 декабря своего подзащитного и обещает сделать все в рамках закона. Об этом в комментарии УНН заявил адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий.

"Мы пока не комментируем. Нам известно о допросе. В него еще есть время, но сделаем все в рамках закона", - сказал адвокат.

Напомним, Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос экс-главу Одесской ОГА Саакашвили на 18 декабря 2017 года.

11 декабря Печерский районный суд Киева отказал прокуратуре в применении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста экс-главе Одесской ОГА Саакашвили.

Также напомним, Саакашвили задержали 8 декабря на квартире бывшего начальника луганской полиции и увезли в ИВС.

Ранее Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.

В ГПУ заявили, что Саакашвили подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.