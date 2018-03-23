Защита Савченко обжалует решение суда

Адвокаты народного депутата Надежды Савченко намерены обжаловать решение суда в Киеве о ее аресте.

Как информирует "Слово и Дело", об этом в пятницу, 23 марта, заявил ее адвокат Виктор Чевгуз, сообщает РИА Новости-Украина.

Суд арестовал Савченко: что пишут в соцсетяхНадежде Савченко 23 марта избрали меру пресечения. Что о судебном заседании пишут в соцсетях - в подборке Слова и Дела.

Ранее Шевченковский районный суд Киева избрал Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца - до 20 мая.

"Конечно же, подготовим апелляцию от имени Надежды Савченко, - сказал журналистам Чевгуз.

Адвокат отметил, что судебное решение об аресте, "не соответствует ни материалам дела ни объективной действительности".

Он добавил, что Савченко после окончания суда повезли в СИЗО Службы безопасности Украины в Киеве, где она будет содержаться.

Напомним, Надежде Савченко грозит от 10 до 15 лет заключения или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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