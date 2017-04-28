Защита Виктора Януковича опровергает его причастность к конфискованным $1,5 млрд

Защита Виктора Януковича Виталий Сердюк опровергает информацию об аресте, конфискации и изъятии $1,5 млрд, якобы средств его подзащитного.

"Я полностью опровергаю эту информацию. На сегодняшний день в связи с ее активным распространением, защитой даже был подан иск в Печерский суд о ее опровержении. На руках у меня есть выписки по счетам Виктора Януковича с "Ощадбанка", там совершенно другая сумма. Речь идет о 28 млн грн, которые арестованы и которые не конфискуются сейчас. Это деньги его личного счета, его личные сбережения, с которых были уплачены все налоги. Поэтому последняя, активно распространяема информация об аресте средств, об их конфискации и изъятии полностью не соответствует действительности", - заявил В.Сердюк в эфире телеканала "112 Украина" в пятницу.

По словам адвоката, иск о защите чести и достоинства будет дополнен еще одним требованием: "опровергнуть информацию о конфискации якобы ранее арестованных несуществующих 1,5 млрд долларов".