Защита Януковича намерена обратиться в ЕСПЧ

Адвокаты Виктора Януковича намерены обратиться в Европейский суд по правам человека из-за нарушения прав их подзащитного на защиту.

Адвокаты бывшего президента Украины Виктора Януковича, который обвиняется в государственной измене, обратятся в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за нарушения прав их подзащитного на защиту, сообщает адвокатское объединение "Aver Lex" со ссылкой на адвоката Виталия Сердюка.

"Сегодня во время заседания суд удалился в совещательную комнату для рассмотрения вопроса об уважительности причин неявки Виктора Януковича в суд. Однако вышел оттуда уже с готовым решением о "заочном" слушании дела о государственной измене. Таким образом лишив защиту права на представление возражений и других доказательств невозможности и незаконности применения этой процедуры. Кроме того, обращаем внимание на нежелание заслушивать не только показания Виктора Януковича, но и его защиты и свидетелей", - цитирует слова В.Сердюка пресс-служба "Aver Lex" в четверг.

По словам защитников, то, что суд так спешит, нарушая права человека на защиту, принципы состязательности сторон в судебном процессе, гарантированные статьями 20, 22 Уголовного процессуального кодекса Украины и статьи 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, свидетельствует о совершенном на них давлении со стороны властей.

"Основным мотивом применения "заочного" суда является попытка не дать Виктору Януковичу возможности допросить действующее руководство страны о событиях февраля-марта 2014 года, чего он раньше требовал", - подчеркнул адвокат.

Как сообщалось, ранее в этот день Оболонский районный суд г.Киева принял решение рассматривать уголовное производство по обвинению бывшего президента Украины Виктора Януковича в государственной измене и ряде других преступлений против государственности Украины по специальной (заочной) процедуре. Такое решение приняла коллегия судей Оболонского райсуда на заседании в четверг, удовлетворив соответствующее ходатайство военной прокуратуры.

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