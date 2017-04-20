Защита Януковича: Повестка в суд незаконна

Адвокат Януковича настаивает, что экс-президент не проинформирован о заседании суда

Каждый гражданин Украины должен по закону вызываться в суд через Минюст той страны, где он находится, заявил адвокат Януковича.

Вызов бывшего президента Виктора Януковича в киевский суд не имеет юридической силы, так как повестка была направлена без соблюдения украинских законов, заявил его адвокат Виталий Сердюк в эфире 112 Украина.

Накануне киевский Оболонский районный суд вызвал Януковича на заседание 4 мая, где будет рассматриваться дело о госизмене экс-президента.

Соответствующая повестка была опубликована на сайте судебной власти.

"То, что вы видели на сайте судебной власти, то, что опубликовано о направлении повестки по почте, не имеет никакой юридической силы и приведет к невозможности рассмотрения дела по существу", - заявляет адвокат.

Он отметил, что каждый гражданин Украины, который находится за границей, согласно требованиям закона, вызывается через Минюст той страны, где он находится.

"Никаких вызовов в порядке, предусмотренном ст. 135 УПК сделано не было. Поэтому Янукович не считается официально уведомленным о времени и месте рассмотрения дела и суд не сможет приступить к рассмотрению без надлежащего вызова лица в зал суда", - утверждает защитник.

Тем не менее, адвокат заверил, что будет присутствовать на заседании Оболонского райсуда Киева 4 мая.

На прошлой неделе президент Петр Порошенко подписал закон для заочного суда над Януковичем.

В свою очередь адвокаты экс-президента утверждают, что заочный суд над Януковичем незаконен. В Генпрокуратуре говорят, что единственным поводом для прекращения заочного расследования является его добровольное появление в Украине.