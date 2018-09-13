Защита Януковича просит оправдать его по делу о госизмене

Защита бывшего президента Украины Виктора Януковича просит Оболонский районный суд Киева оправдать его по делу о государственной измене. Об этом в дебатной речи заявил адвокат Александр Байдык, передает корреспондент РБК- Украина.

Отметим, Януковича обвиняют в госизмене, пособничестве в ведении агрессивной войны и в действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины.

"Мы просим суд принять единственное правильное справедливое решение - вынести оправдательный приговор", - заявил Александр Байдык.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что прокурор просит для Януковича 15 лет лишения свободы.

Сегодня Оболонский районный суд Киева продолжил заседание по делу о госизмене Януковича. В деле появился новый адвокат Александр Горошинский, который попросил три месяца на изучение дела и ознакомления с материалами. Адвокат Горошинский защищает экс-"беркутовцев" в Святошинском суде. В то же время, защитник от центра бесплатной правовой помощи Юрий Рябовол начал зачитывать речь.