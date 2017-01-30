Защита Януковича все-таки ознакомится с материалами дела о госизмене

Защита экс-президента Виктора Януковича начнет ознакомление с материалами дела о госизмене завтра, хотя ранее они откаались изучать документы

Об этом в сообщил прокурор ГПУ Руслан Кравченко, передает 112 Украина.

"Нами сообщено и начат процесс ознакомления с материалами досудебного расследования и доказательствами, которые были собраны во время досудебного расследования. Защитниками начато ознакомление с указанными материалами и доказано. Сегодня они отказались начать ознакомление с материалами", - сказал Кравченко.

По его словам адвокаты Януковича начнут изучать материалы дела с 31 января, а сегодня отказались, поскольку их рабочий день подошел к концу.

Кравченко отметил, что адвокатам вручены повестки на появление для ознакомления с материалами досудебного расследования на 31 января, 1 февраля, 2 февраля, 3 февраля, а также 6, 7, 8 февраля.

В случае затягивания ознакомления защитниками прокуратур подаст ходатайство в Печерский суд для установления конкретных сроков, установленных для ознакомления.

112 Украина

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