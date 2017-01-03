Защите Курченко отказали в отводе судьи - адвокат

Печерский суд отказал защите бизнесмена Сергея Курченко, которого подозревают в совершении тяжких и особо тяжких преступлений в банковской сфере и топливно-энергетическом секторе, в отводе судьи Владимира Карабаня.

Об этом сообщил адвокат Курченко Юрий Сухов в Фейсбуке.

"Отвод судьи Карабаня рассмотрели в Печерском суде без моего участия и отказали в удовлетворении. Карабань сразу после этого начал заседание по рассмотрению ходатайства прокуратуры о третьем аресте Курченко С.В. без моего участия", - говорится в сообщении.

28 декабря Апелляционный суд Киева отменил разрешение на задержание и арест Сергея Курченко. В то же время суд принял новое решение, которым отказал в удовлетворении ходатайства Генпрокуратуры об избрании в отношении Курченко меры пресечения в виде содержания под стражей.

22 марта Генеральный прокурор Юрий Луценко объявил украинскому олигарху- беглецу Сергею Курченко подозрение в совершении преступлений в банковской сфере. Ранее ГПУ объявила подозрение Курченко в деле хищения имущества государственного предприятия ПАО "Укргазвидобування". В мае суд по ходатайству старшего следователя Генпрокуратуры арестовал имущество Курченко.