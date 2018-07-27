Застройщик Непоп стал заместителем Кличко в КГГА

Еще одним вице-мэром назначен бывший глава Подольского района Мондриевский.

Мэр Киева, председатель Киевского городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко назначил директора коммунального предприятия по строительству жилых домов "Житлоинвестбуд - УКБ" Вячеслава Непопа своим заместителем.

Об этом говорится на сайте КГГА.

"Моя работа будет сконцентрирована на создании нового качества городской инфраструктуры, когда каждый коммунальный объект, который мы вводим в эксплуатацию, должен выглядеть современным и соответствовать самым высоким стандартам качества", - заявил он.

Непоп возглавляет КП "Житлоинвестбуд-УКБ" с момента его создания в 2002 году. С того же времени, за исключением 2008-2014 годов, Непоп остается депутатом Киевсовета.

Непоп владеет земельным участком 1 362 кв. м в Киевской области, квартирой в Киеве и квартирой 151,5 кв. м в Севастополе. Доход за 2017 год составил 773 314 гривен как зарплата по месту работы. Наличными у Непопа есть 2,9 млн гривен и 146 тыс. долларов, у его жены - 2,7 млн гривен и 202 тыс. долларов.

Еще одним заместителем Кличко назначен бывший председатель Подольской районной городской администрации Валентин Мондриевский. Он назначен временно - с 27 июля и до окончания декретного отпуска Анны Старостенко.

Напомним, что заместителями Кличко также являются Николай Поворозник, Дмитрий Давтян, Петр Пантелеев, Алексей Резников и Александр Спасибко.

