Заступник генсека НАТО відвідає Київ

Мірче Джоане приїде для участі у саміті Кримської платформи та відзначення 30-ї річниці незалежності України

23 серпня заступник генсека Нато візьме участь в інавгураційному саміті Кримської платформи, а 24 серпня Мірче Джоане долучиться до святкування 30- ї річниці незалежності України. Про це повідомили у пресслужбі НАТО.

"23 серпня заступник генерального секретаря візьме участь в інавгураційному саміті Кримської платформи, де виступить під час інавгураційної сесії та під час панелі Загрози Азовсько-Чорноморському регіону як виклик міжнародній безпеці: консолідація зусиль та шляхів деокупації", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, під час свого візиту заступник генсека також проведе двосторонні зустрічі зі спікером Верховної ради Дмитром Разумковим, віцепрем'єр-міністром з питань євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною, секретарем РНБО Олексієм Даніловим та іншими.

Нагадаємо, віцепрем'єр російського окупаційного уряду, постійний представник Криму при президенті Росії Георгій Мурадов пригрозив учасникам Кримської платформи накладенням арешту на активи та забороною в'їзду на територію РФ.

До слова, заява віцепрем'єра Резнікова про виселення росіян з Криму довела Москву до істерики.

Окупаційна влада Криму запропонувала свого "делегата" на міжнародну конференцію, яка пройде у Києві.

Як повідомлялося, США замінить свого представника на саміті Кримської платформи.