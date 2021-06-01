Заступник глави МЗС Ірану прибув в Україну для переговорів щодо збитого літака МАУ

Іранська делегація на чолі із заступником міністра закордонних справ Мохсеном Бахарвандром прибула до Києва для переговорів щодо збитого біля Тегерану у 2020 році літака "Міжнародних авіаліній України" (МАУ) рейсу PS752, повідомив посол Ірану в Києві Манучехр Мораді.

"Делегація Ісламської Республіки Іран на чолі з паном Мохсеном Бахарвандом... прибула сьогодні в Україну для обговорення третього раунду переговорів між двома країнами з технічних та правових аспектів трагічної катастрофи українського PS752", - написав Мораді у Twitter.