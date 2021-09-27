Заступник Кулеби сказав, чому Україна не розірвала дипвідносини з Росією

Україна не припинила дипломатичні відносини з Росією з тієї причини, що жодна з країн, які працюють у РФ, не погодилась представляти українські інтереси через великий обсяг роботи. Про це в інтерв'ю телеканалу Дом сказав заступник міністра закордонних справ України, посол України в Туреччині Василь Боднар.

"Насправді, це рішення мало бути прийняте ще 2014 року, коли почалася активна фаза бойових дій", - сказав він.

Водночас посол зазначив, що в РФ знаходяться багато українців, в тому числі політв'язнів, і хтось має представляти їх інтереси. "Тобто цей практичний вимір переміг емоційний наплив, щоб розірвати ці стосунки", - сказав Боднар.

За його словами, інтереси Грузії, яка розірвала дипвідносини з РФ, представляє в Москві посольство Швейцарії. "І якщо порахувати кількість громадян Грузії та України, то це дуже велика різниця", - зазначив заступник міністра.

"Ми проводили "зондування" позицій. Жодна з країн, які представлені в Москві, не погодилася представляти наші інтереси, враховуючи таку кількість роботи, яку потрібно було б робити, щоб забезпечити інтереси наших громадян", - сказав Боднар.

Особливо, за його словами, це стосувалося 2014-2015 років, коли велися активні бойові дії, і українських військових брали в полон. Тоді українські дипломати працювали фактично 24/7.

При цьому заступник глави МЗС зазначив, що дипломатична присутність між країнами знаходиться на низькому рівні: в Україні немає посла Росії, в РФ немає посла України.

"І, швидше за все, таке представництво буде тільки зменшуватися, оскільки відносини у нас сходять на нуль і обмежуються тільки забезпеченням ось цих консульських потреб", - сказав Боднар.

У листопаді 2018 року тодішній міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив , що Україна не розриває дипломатичні відносини з РФ тому, що вони на даний момент носять "формальний" характер.

Нинішній глава МЗС приблизно тиждень тому сказав , що немає сенсу і користі розривати дипломатичні відносини з РФ через "вибори" в нелегітимну Держдуму на тимчасово окупованих територіях України.