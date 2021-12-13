Заступник очільника МВС Гогілашвілі повідомив, що написав заяву на звільнення

Заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі повідомив, що написав заяву на звільнення.

"Я написав заяву на звільнення. Дякую усім за роботу, професіоналам, які чесно і віддано роблять свою справу. Дякую співробітникам Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України та всім тим, з ким працював в цей час в Міністерстві. Так, я винен. Це показовий приклад для всіх, як не треба себе поводити. Мені соромно за свою емоційність та нестриманість, але мені не соромно за роботу, яку ми зробили за більш як 2 роки", - написав він.

Раніше інформагентство "Інтерфакс" з посиланням на власні джерела писало, що Кабінет Міністрів України звільнив заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі.