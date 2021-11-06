Заступник секретаря РНБО Демченко лобіював Харківські угоди - "Схеми"

Перший заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони Руслан Демченко 2010 року лобіював Харківські угоди, згідно з якими Україна продовжила строк перебування російського Чорноморського флоту у Криму. Про це йдеться в розслідуванні програми "Схеми" (проєкт "UA:Перший" та "Радіо Свобода"), опублікованому 4 листопада.

Журналісти виявили в архіві Верховної Ради стенограму закритого засідання парламентського комітету безпеки за 26 квітня 2010 року. Тоді члени засідання вирішували, чи рекомендувати депутатам ратифікувати Харківські угоди.

"Схеми" виявили, що на це засідання приходив Демченко, який тоді був заступником міністра закордонних справ України. Згідно зі стенограмою, він переконував депутатів підтримати розгляд законопроєкту про ратифікацію угоди в сесійній залі.

Демченко аргументував необхідність цих угод високими цінами на російський газ.

"Середньомісячна ціна на поставлений в Україну газ із Російської Федерації протягом першого кварталу поточного року складає $334 за 1 тис. м³, національна економіка опинилася у вкрай складному становищі. У цій ситуації, звичайно, не залишається іншого виходу, як піти з російською стороною на переговори щодо коригування ціни на газ, щодо домовленостей і компромісу", - заявив тоді Демченко.

Крім того, він запевняв, що Харківські угоди та російський флот у Криму - це стабільність для України.

"Чорноморський флот Російської Федерації не стане причиною для активізації терористичної діяльності в регіоні чи нестабільності у Криму. Обидві сторони пов'язані між собою серйозними зобов'язаннями. Обидві сторони зацікавлені у стабільній ситуації як у двосторонніх відносинах, так і навколо флоту. Обидві сторони мають намір докласти зусиль, щоб чинне перебування російського Чорноморського флоту Російської Федерації на території України сприяло зміцненню загальноєвропейської і регіональної безпеки", - говорив Демченко на засіданні.

Журналісти стверджують, що угоди лобіював голова Національної тристоронньої соціально-економічної ради Анатолій Кінах. У 2010 році Кінах був членом комітету з питань національної безпеки та оборони, а також головою підкомітету з оборонно-промислового комплексу та військово-технічного співробітництва.

У стенограмі зазначено, що Кінах також згадував про високу ціну на російський газ для України та закликав до співпраці з РФ на тлі величезного товарообігу.

"Якщо ми кажемо про співпрацю з тією ж Російською Федерацією в ракетно- космічній галузі, авіабудуванні, енергетичному машинобудуванні тощо, то така співпраця в умовах ХХІ особливо століття може бути тоді, коли є впевненість, що перед тобою - надійний, прогнозований партнер. Я наводив недавно приклад: обсяг торгівлі України із Санкт-Петербургом сьогодні складає приблизно $2 млрд. Це весь загальний обсяг, який Україна має за рік зі Сполученими Штатами Америки", - говорив на засіданні комітету Кінах.

Ще одним лобістом Харківських угод журналісти називають тодішнього нардепа, а нині голову Одеської облдержадміністрації Сергія Гриневецького.

Колишній народний депутат, член комітету Ради з питань нацбезпеки та оборони Володимир Макієнко розповів журналістам, що на засіданні комітету 26 квітня 2010 року виступ Гриневецького запам'ятався йому найбільше. За його словами, Гриневецький переконував, що Україні нікуди не подітися, Україна та Росія - стратегічні партнери, і "це наша безпека південних морів, ми спокійніше будемо спати".

Думки членів комітету нацбезпеки тоді розділилися: семеро депутатів проголосували за ратифікацію угод у Раді, семеро - проти. Наступного дня, 27 квітня 2010 року, Верховна Рада більшістю проголосувала за ратифікацію цих угод.

Відео: Радіо Свобода / YouTube

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Харківські угоди 2010 року підписали тодішні президенти України та Росії Віктор Янукович та Дмитро Медведєв. Ратифікацію Харківських угод 27 квітня 2010 року супроводжували бійка в парламенті, димові шашки та кидання яєць у президію. У січні 2021 року Держбюро розслідувань повідомило Януковича про підозру в держзраді через підписання документа.

Згідно з угодами, Україна діставала знижку на газ у розмірі 30% в обмін на пролонгацію перебування Чорноморського флоту Росії на території України з 2017-го до 2042 року. Як пояснювали у ДБР, фактично жодної знижки не було, оскільки за рік до цього Росія збільшила ціну на газ удвічі. Підписавши угоду під приводом надання знижки на газ, Янукович штучно створив передумови для збільшення чисельності військ РФ та умови їхнього перебування на території України, наголошували в Офісі генпрокурора.

Росія окупувала Крим після незаконного референдуму 16 березня 2014 року. Приєднання півострова до РФ не визнають Україна та більшість країн світу. Наразі між материковою Україною та Кримом діє контрольно-пропускний режим, а Київ де-факто не контролює півострова.

Після окупації Криму РФ денонсувала Харківські угоди.

11 березня 2021 року Рада національної безпеки і оборони України доручила Службі безпеки України перевірити обставини ратифікації Харківських угод. СБУ відкрила кримінальне провадження за статтею про держзраду.

12 березня у Верховній Раді зареєстрували проєкт закону щодо припинення дії Харківських угод.