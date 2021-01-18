Затримання Навального у Москві - ганебний наступ Кремля на права людини - МЗС України

Міністерство закордонних справ України відреагувало на затримання російського опозиційного політика Олексія Навального по приїзду в РФ. В МЗС розцінюють такі дії як наступ на права людини та придушення свободи слова.

Про це APnews повідомляє з посиланням на прес-службу відомства.

"Розцінюємо ситуацію навколо Навального як продовження Кремлем ганебної практики наступу на права людини та придушення свободи слова", - наголосили в МЗС.

Також зазначається, що затримання та політично мотивоване переслідування політичних і громадських діячів, представників нацменшин, журналістів, яке практикується Кремлем, суперечить міжнародним зобов'язанням Російської Федерації.

Водночас, Україна вимагає від властей Росії визволення всіх політв'язнів, в тому числі й українських громадян.

МЗС закликало міжнародну спільноту вжити більш рішучих заходів, які б однозначно засуджували репресивні дії Росії.

Нагадаємо, як раніше повідомляв APnews, ввечері, 17 січня російського опозиційного політика Олексія Навального затримали на паспортному контролі в аеропорту "Шереметьєво" в Москві. Туди він прибув з Берліна, де лікувався після отруєння "Новачком".

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