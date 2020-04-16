Затримано ще одного підозрюваного у справі генерал-майора Шайтанова

Контррозвідка Служби безпеки України затримала фігуранта в справі генерал- майор Шайтанова, якого підозрюють в державній зраді та підготовці вбивства добровольця Адама Осмаєва.

Затриманим є ексспівробітник Центру спецоперацій "А" СБУ, який підтримував контакти з полковником ФСБ РФ Єгоровим. Про це повідомили на сайті Служби безпеки України.

Під час обшуків за місцем проживання фігуранта виявили арсенал вогнепальної зброї та боєприпасів.

"Правоохоронці вилучили ручний протитанковий гранатомет РПГ-26, підствольний гранатомет і дві гранати до нього, пістолет STEYR 1914 з глушником, гвинтівку типу карабін, рушницю, саморобну гвинтівку з глушником, три гранати РГД-5, схожий на пластид матеріал, 12 капсул- детонаторів і більш як 9000 патронів різного калібру", - йдеться в повідомленні.

Фігуранту оголосили про підозру в злочині за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами). Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, що 14 квітня генерал-майора Служби безпеки України Валерія Шайтанова затримали за підготовку вбивства Адама Осмаєва на замовлення російських спецслужб.

СБУ стверджує, що в слідства достатньо доказів про те, що Шайтанов є агентом ФСБ Росії. Генерал, який є одним із колишніх керівників Центру спеціальних операцій "А" СБУ, насправді був на агентурного зв'язку під псевдонім "Бобир" з полковником ФСБ Ігорем Єгоровим.