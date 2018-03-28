Завершение конфликта на Донбассе зависит от искреннего желания РФ прекратить эту войну, - Волкер

Специальный представитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер заявил "Голосу Америки", что в конце апреля - начале мая посетит Украину.

Как отмечается в сообщении, Волкер выразил желание побывать непосредственно в зоне конфликта на Донбассе, где обострилась ситуация с безопасностью.

В ходе интервью высокопоставленный американский дипломат говорил о его усилия по решению конфликта в Украине. За последние 8 месяцев работы Волкер планирует уже свой седьмой визит в Украину.

"Я посещу восточную часть страны, чтобы увидеть зону конфликта с украинской стороны. Хочу встретиться с украинскими коллегами в Киеве. Но до этого очень хотелось бы услышать ответ от России, чтобы понимать, о чем мы можем говорить. В любом случае очень важно держать внимание на этом конфликте, потому что там до сих пор происходит горячая фаза войны. Люди до сих пор воюют, умирают, отдают свои жизни, несут потери, население находится под огромным риском отключения воды, тепла, заражение среды. Это ужасно для людей. И думаю, люди, которые там проживают, должны знать, что мир это видит и беспокоится о них", - сказал Волкер.

Нынешнее обострение боевых действий на Донбассе Волкер связывает с особенностями украинского конфликта, который имеет тенденцию периодически усиливаться или угасать.

"Эта тенденция продолжается годами. Ранее в этом году и в феврале прошлого года был очень плохой период. Режим прекращения огня совсем не выглядел как прекращение огня. В сентябре уменьшилось количество нарушений режима прекращения огня, но поздней осенью обстрелы снова усилились. Эта тенденция остается. Несколько последних недель было на самом деле немного лучше, но сейчас снова напряжение увеличивается", - констатировал Волкер.

Он также сообщил, что в Вашингтоне и Москве готовятся к встрече президентов Трампа и Путина: накануне Трамп в беседе с Путиным не исключил их встречи в ближайшем будущем.

"Мы уже работаем над этим. Мы уже находимся в постоянном контакте с Белым домом по Украине. Мы имеем очень четкую позицию. Работаем очень тесно с нашими союзниками и друзьями в Европе, а также с украинским правительством. Мы на самом деле очень разочарованы тем, что действия России продолжают быть столь агрессивными во всем мире. То ли это атаки в Великобритании с применением яда, или в Сирии, или продолжение нарушений перемирия в Украине", - отметил Волкер.

При этом Волкер выразил удовлетворение, как Запад поддерживает Украину.

"Я доволен тем, как развивается позиция Запада. Но я не доволен тем, что мы не видим соответствующих шагов от России. А точнее: мы усилили нашу поддержку Украины по восстановлению ее территории и суверенитета, мы усилили санкции в отношении России из-за вторжения и оккупации территории, мы увеличили поддержку украинских оборонных возможностей - и это позиция, которая производилась вместе с немцами и французами в рамках "нормандского формата", нашими союзниками по НАТО, друзьями в Европейском Союзе, поэтому это достаточно слаженная западная политика", - подчеркнул Волкер.

Последний контакт Волкера с россиянами был в январе этого года. После этого, говорит чиновник, российская сторона ни разу не выходила на контакт. Он убежден, что завершение конфликта зависит от искреннего желания России прекратить эту войну.

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