Завтра Порошенко посетит Германию по приглашению Меркель

Президент Украины Петр Порошенко во вторник, 10 апреля, посетит Германию по приглашению Федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"10 апреля 2018 года по приглашению Федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель Президент Украины Петр Порошенко посетит с визитом Германию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время визита запланированы двусторонние переговоры с Федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, канцлером Ангелой Меркель и министром иностранных дел Гайко Маасом.

Как отметили в пресс-службе, Президент Украины станет одним из первых иностранных лидеров, который будет находиться с визитом в Берлине после формирования нового правительства и переизбрания Ангелы Меркель на пост федерального канцлера.