Завтра Порошенко приедет в Луганскую область открывать телевышку, больницу и театр

Президент Украины Петр Порошенко с рабочей поездкой посетит Луганскую область завтра, 22 августа. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Так, Президент примет участие в торжественных церемониях открытия радиотелевизионной станции на территории Новоайдарского района, консультативной поликлиники коммунального учреждения "Старобельское районное территориальное медицинское объединение" и здания Луганского областного академического украинского музыкально-драматического театра после капитального ремонта в городе Северодонецк.