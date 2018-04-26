Завтра страны-члены НАТО обсудят шансы Украины на членство в Альянсе, - Столтенберг

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что завтра министры иностранных дел стран-членов НАТО намерены обсудить стремление Украины к членству в Альянсе. Об этом говориться на сайте НАТО.

Ожидается, что министры обсудят прогресс, достигнутый Боснией и Герцеговиной, Македонией и Грузией. Столтенберг отметил, что "Украина также заявила о своих стремлениях к членству, и я ожидаю, что министры захотят это обсудить".

Напомним, министры иностранных дел стран-членов НАТО соберутся в пятницу, 27 апреля, для подготовки к саммиту НАТО в июле. Отмечается, что в ходе встречи основное внимание будет уделено политике России, Ближнего Востока и Северной Африки, Афганистана и Западных Балкан.

"Отмечая "опасное поведение" Москвы, в том числе аннексию Крыма, кибератаки, дезинформацию, вмешательство в выборы и поддержку сирийского режима, Столтенберг сказал, что "НАТО ответил решимостью и единством", укрепив коллективную оборону", - сказано в сообщении НАТО.