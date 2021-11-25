Завтра відбудеться 3-годинний пресмарафон Зеленського, присвячений екватору його каденції, - ОПУ

Завтра, 26 листопада, відбудеться пресмарафон за участю президента України Володимира Зеленського, присвячений екватору його каденції. Пресмарафон "30 запитань президенту України" розпочнеться о 12:00 і триватиме три години.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу Президента, інформує Цензор. НЕТ.

"У зв`язку зі складною епідемічною ситуацією в країні та з урахуванням досвіду попередніх пресмарафонів, до участі в цьогорічному заході запрошені журналісти з 30 провідних всеукраїнських і міжнародних ЗМІ, кожен з яких матиме можливість поставити главі держави своє запитання та отримати вичерпну відповідь", - зазначають в Офісі Президента.

"Таким чином, відбудеться змістовна розмова президента з журналістами, під час якої будуть висвітлені різні актуальні й суспільно важливі теми, зокрема проведення реформ в Україні, ситуація на сході країни та досягнення миру, енергетична безпека та питання тарифів, економічна стабільність, боротьба з пандемією коронавірусу тощо. Водночас такий формат заходу дасть змогу уникнути дублювання запитань", - сказано в повідомленні.



