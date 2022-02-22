Заява Володимира Зеленського

22 февраля 2022, 10:26
 Политика
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Президент Володимир Зеленський звернувся до українців - через російську загрозу та визнання Путіним "незалежності" терористичних "ДНР" та "ЛНР".

Відео розміщено в YouTube Офісу Президента.

 
 
 