Заяви Гризлова свідчать, що настав час задіяти план "Б" - Гриценко

Заяви представника Росії у Тристоронній контактній групі Бориса Гризлова свідчать, що для України настав час задіяти план "Б", вважає колишній міністр оборони Анатолій Гриценко.

Напередодні Гризлов, який навіть не брав участь у відеоконференції групи 27 травня, пригрозив Україні "непоправними наслідками" у разі спроби змінити черговість виконання пунктів Мінських домовленостей (хоча у домовленостях і не йдеться, що пункти мають виконуватися саме у тій послідовності, в якій викладені).

А щоб Київ "зважав" на серйозність намірів агресора, додав, що російсько- окупаційній війська в Донбасі поки що залишатимуться у стані підвищеної бойової готовності.

Україна вимагає відновлення контролю над окупованою ділянкою кордону з Росією та виведення російських військ і техніки з Донбасу, і лише після цього - проведення виборів та закріплення у Конституції "особливого статусу". Росія ж прагне, щоб вибори відбулися під дулами автоматів найманців і не бажає повертати контроль над кордоном.

"Подібними заявами Росія прямим текстом, вже вкотре, дає усім, в тч Зеленському, зрозуміти: позиції і наміри сторін - несумісні, абсолютно протилежні, для тих, хто ще чогось очікував від Мінську й ТКГ, теж має бути ясно: в осяжній перспективі всі переговори в будь-яких форматах - будуть безрезультатними", - пише Гриценко у Facebook.

Також Росія на окупованих територіях продовжує масово і за спрощеною процедурою видавати свої паспорти, а понад дві третини мешканців ОРДЛО підтримують Росію і своє майбутнє пов'язують з нею, а не з Україною.

"Тож кого, куди і навіщо українська влада хоче прискорено реінтегрувати за таких умов? І чим для України обернулася б така реінтеграція? Думаю, наслідки всім зрозумілі й вони невтішні", - додає ексміністр оборони.

І пропонує подальший механізм врегулювання ситуації на Сході України.

1. Визнання ОРДЛО окупованими територіями (окремим законом);

2. Розбудувати повноцінний державний кордон вздовж лінії зіткнення, закритий для переміщення людей і вантажів, крім окремих випадків з гуманітарних мотивів; 3. Зміцнити оборонні рубежі вздовж нової лінії держкордону;

4. Усім українцям, хто не хоче жити під окупантом - надати можливість протягом трьох місяців виїхати на вільну українську територію; держава має допомогти цим людям з розміщенням і працевлаштуванням;

5. Надалі Росія як держава-окупант нестиме повну відповідальність за життя на окупованих територіях тих людей, які вирішать там залишитися, зокрема за виплату їм пенсій і соціальної допомоги, за постачання води і електроенергії;

6. Провести інтенсивні переговори із зарубіжними партнерами і міжнародними організаціями з метою отримання їхньої допомоги для додаткового фінансування п.п. 2,3,4;

7. Визначити пріоритетними розвиток власної армії і власної економіки для зміцнення обороноздатності й підвищення стандартів життя на вільній українській території.

"Думаю, є розуміння, що жити за планом Б нам з вами доведеться не рік і не п'ять років - напевно кілька десятиліть. Бо реінтеграція окупованих територій зараз, на умовах Росії, по суті знищила б Україну і є неприпустимою", - підсумував він.



