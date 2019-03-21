Заявление Луценко против Йованович было согласовано с Порошенко - депутат

Заявление генпрокурор Украины Юрия Луценко относительно посла США Мари Йованович, которая якобы просила его не расследовать ряд дел против определенных лиц, направленно на нейтрализацию американской критики относительно масштабов коррупции в Украине и было согласовано с президентом Петром Порошенко, считает народный депутат Светлана Залищук.

"Такое заявление вполне можно было бы ожидать от генерального прокурора России. ... Зачем это Луценко? На самом деле надо понимать, что это не личное творчество Луценко, а согласованная кампания Порошенко", - написала Залищук в Facebook и добавила причину такого поступка.

"Его главная цель - это нокаут голове НАБУ. Не получилось из-за ручного аудитора, не нашлось достаточного компромата, и на фоне вопросов к НАБУ по расследованию Гладковского - очень удобный момент", - указала она.

Также депутат отметила, что Порошенко руками Луценко пытается нейтрализовать критику со стороны американцев коррупции украинской власти, а также усиливает образ "врагов украинской власти" среди оппозиционных политиков и общественных активистов.

"Порошенко думает, что вся эта византийщина - это гениальная расчистка себе дороги на второй срок. Но проблема в том, что президент не замечает, как он проходит этап внутренней путинизацией. И она имеет все шансы стать призмой, через которую международники будут смотреть на Украину", - добавила политик.

Она подчеркнула, что в России наличие внешнего врага накануне выборов всегда было эффективным инструментом мобилизации электората, но ситуация в Украине не такая простая.

"Мы имеем дело с опасной геополитической шизофренией, когда врагом рядом с российским агрессором становится американский посол, который, оказывается, запрещает расследовать коррупцию. Чем она грозит? Полной дискредитацией украинской власти как надежного партнера для международных друзей", - добавила Залищук.

В интервью авторитетному американскому изданию The Hill генеральный прокурор Юрий Луценко утверждал, что посол США Мари Йованович якобы передавала ему список лиц, просила не подвергать уголовному преследованию. В Госдепартаменте США заявление главы ГПУ опровергли, назвав его "откровенной выдумкой".

В начале марте посол США в Украине Мари Йованович указала на необходимость увольнения главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, так как он дискредитировал себя предоставлением консультаций фигурантам уголовных дел Национального антикоррупционного бюро