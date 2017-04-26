Заявление посольства Украины о сокращении финансовой помощи США

Информацию о сокращении американской помощи на 68,8% нужно рассматривать с учетом финансовой помощи США в форме кредитных гарантий.

Об этом сообщило посольство Украины в США в Facebook.

В 2016 году США предоставили Украине кредитные гарантии в размере $1 млрд., что требовало финансирования из бюджета Соединенных Штатов объемом около $300 млн. В то же время в 2018 году благодаря достигнутой финансовой стабилизации и ожидаемому росту экономики Украины, стороны не предусматривают финансовой помощи в форме кредитных гарантий.

- Учитывая указанное, фактическое уменьшение американской помощи Украине в 2018 году составит около 30%, что позволяет продолжить реализацию большинства действующих программ помощи нашей стране, - говорится в сообщении.

В то же время в посольстве добавили, что финансирование программ в Украине составит почти 50% от всех средств, предусмотренных на программы американской помощи странам региона Европы и Евразии, сокращенных на 57,4%.

Напомним, вчера американское издание Foreign Policy опубликовало рабочий документ, в котором говорилось о намерении администрации Трампа сократить помощь Украине на 68,8%.

Кроме того, в документе содержится список стран, финансирование которых сведен практически к нулю. Среди них - Беларусь, Азербайджан, Туркменистан, Черногория, Польша, Бразилия, Куба, ряд африканских стран, некоторые островные государства, а также страны Латинской Америки.