Заявления представителя РФ в Международном суде ООН проверят на дезинформацию и пропаганду

Министерство информационной политики проверяет высказывания представителя российской делегации в деле Украины против России в Международном суде Организации Объединенных Наций (ООН) на предмет дезинформации и пропаганды.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил заместитель министра информационной политики Дмитрий Золотухин, передают Українські Новини.

"Изучаем факты дезинформации и пропаганды в словах российского представителя на международном суде в Гааге... Он говорит о том, что украинские ВСУ стреляли по жилым домам, нарушали "минские договоренности", а Россия вообще ни при чем и террористов там нет", - говорится в сообщении.

Также Золотухин привел ряд других тезисов представителя России, которые, по его мнению, противоречат действительности.

Ранее представитель России в Международном суде ООН, директор правового департамента Министерства иностранных дел России Роман Колодкин заявил, что военные действия на Донбассе были спровоцированы насильственным переворотом в 2014 году.

Напомним, Украина просит Международный суд Организации Объединенных Наций (ООН) принять временные меры в отношении России до начала рассмотрения дела по сути.