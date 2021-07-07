Зближення України та ЄС має бути двостороннім процесом - Зеленський

Президент Володимир Зеленський під час візиту в Литву заявив про те, що Україна хоче отримати вичерпний перелік реформ, які дозволять перейти до наступного етапу інтеграції з НАТО. Своєю чергою президент Литви Гітанас Наусєда зазначив, що потрібно чітко розуміти, як Україна може наблизитися до Євросоюзу і НАТО.

"Згоден, що ключ до позитивного рішення наших євроатлантичних прагнень - це, перш за все, успіх наших реформ. І ми будемо і надалі робити все, щоб прискорити темп реформ, в тому числі в рамках виконання річних національних програм під егідою Комісії Україна - НАТО. Але вже сьогодні ми б хотіли отримати вичерпний перелік реформ, виконання яких дозволить перейти до наступного етапу нашої інтеграції з Альянсом", - заявив Зеленський у Вільнюсі.

Водночас президент відзначив, що процес зближення України і ЄС має бути двостороннім. Адже, за його словами, не тільки "європейська інтеграція робить Україну сильнішою, але і сильна Україна зробить сильніше Європейський Союз".

Зеленський подякував Литві за те, що вона стала першою країною Євросоюзу, яка визнала європейську перспективу України в двосторонній декларації в березні цього року. Також, за словами глави держави, "є ще низка держав ЄС, які також офіційно підтвердили готовність підтримати Україну, як тільки Україна подасть заявку на членство".

"З кількома країнами ми завершуємо узгодження текстів декларацій. Але я переконаний, що тих, то підтримує Україну, набагато більше. І саме в цьому, на мій погляд, Євросоюз повинен продемонструвати свою відданість цінностям і принципам. Замість розмов про відновлення самітів ЄС-Росія давайте краще фіксувати європейську перспективу України", - сказав він.

Своєю чергою президент Литви Гітанас Наусєда заявив про те, що необхідно ясне бачення, як Українська держава може наблизитися до ЄС і НАТО.

"Що нам необхідно, так це ясне бачення того, як Україна може брати участь в європейській сім'ї, і як вона може наблизитися до ЄС і НАТО. Ми знаємо, що інтеграція - це вулиця з двостороннім рухом. Україні необхідні конкретні кінцеві цілі, до яких прагне, і згідно з якими проводитиметься планування, в той час, як міжнародна спільнота очікує гарантій продовження стабільного і послідовного процесу реформ", - заявив Наусєда під час конференції з питань реформ в Україні в Вільнюсі.

За його словами, в ході конференції необхідно звернути особливу увагу на порядок денний співпраці Євросоюзу та України. Також Наусєда додав, що важливо звернути увагу на реформи сектора безпеки і оборони, які є наріжним каменем для європейської і євроатлантичної інтеграції України.

"Одне з найважливіших завдань - це сприяння справедливості, як основній моральній цінності, підвищення впевненості в судовій системі України, забезпечення незалежності та ефективного функціонування антикорупційних інституцій, прояснення процесу приватизації, криміналізація незаконного збагачення. Все це необхідно для ефективного функціонування держави", - підкреслив Наусєда.

За його словами, у візії, представленій на конференції з питань реформ в Україні в Торонто два роки тому українське керівництво поставило благополуччя громадян в серці процесу реформ.

"Це може бути досягнуто за допомогою встановлення добре функціонуючої ринкової економіки, розвитку стійкості суспільства, активізації європейської та євроатлантичної інтеграції, зміцнення демократії і верховенства права і боротьби з корупцією", - додав Наусєда.

https://t.co/Fm2kK1t8Nx - Lithuania MFA (@LithuaniaMFA) July 7, 2021

Раніше за результатами зустрічі із Зеленським у Вільнюсі глава Європейської ради Шарль Мішель заявив, що ЄС надає великого значення своїм відносинам з Україною. Зокрема, під час зустрічі у Вільнюсі з Шарлем Мішелем Зеленський обговорив підготовку до саміту "Україна - ЄС", запланованого на 12 жовтня. По матерiалам: Інтерфакс-Україна