Здание Соломенского райсуда Киева, где избирается мера пресечения Насирову, вновь якобы заминировали

На call-центр полиции г.Киева поступило сообщение о якобы минировании здания Соломенского районного суда города Киева, где в настоящее время продолжается судебное заседание по избранию меры пресечения временно отстраненному главе Государственной фискальной службы Украины Роману Насирову.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в пресс-службе ГУ Нацполиции в Киеве сообщили, что на call-центр поступило сообщение о якобы минировании Соломенского райсуда.

"В настоящее время на место едут взрывотехники", - сказали в пресс-службе.

Пока не понятно, будет ли проводиться эвакуация. В настоящее время в судебном заседании объявлен перерыв.

Как сообщалось, с вечера субботы с перерывами Соломенский райсуд рассматривает ходатайство об избрании меры пресечения Р.Насирову.