Зеленський 1 грудня виступить із посланням до Ради

Президент Володимир Зеленський планує 1 грудня виступити із посланням до Верховної ради про внутрішнє і зовнішнє становище України.

Про це повідомив в Telegram голова фракції "Голос" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Відповідно до статті 106 Конституції України пропоную заслухати на пленарному засіданні Верховної ради України 1 грудня 2021 року послання президента України до Верховної ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України", - йдеться в повідомленні.

Прессекретар глави держави Сергій Никифоров підтвердив цю інформацію "Інтерфакс-Україна".

"Традиційне послання президента відбудеться 1 грудня", - сказав він.



